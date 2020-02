Doden en evacuaties in Wales door storm Dennis

De storm Dennis, die vandaag over Groot-Brittannië trok, heeft drie levens geëist. Een man viel vandaag in een rivier in de plaats Ystradgynlais in het zuiden van Wales, aldus de politie. Hij werd later dood teruggevonden.

Lees ook: Storm Dennis trekt weg, maar morgen opnieuw onstuimig Voor de kust van het Britse graafschap Kent zijn eerder ook twee mensen om het leven gekomen door de storm. Een jongen, waarschijnlijk een surfer, raakte gisteren in de problemen op het water van Herne Bay. En er sloeg een man overboord van een Maltezer tanker. De lichamen van beide slachtoffers zijn geborgen Overstromingen Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is sprake van overstromingen. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week. De straten staan blank in Wales: Bekijk deze video op RTL XL Er is geen houden meer aan voor inwoners van het zuiden van Wales. Evacuaties De storm trof het zuiden van Groot-Brittanië bijzonder hard. Mensen moesten met boten en helikopters uit huizen worden geëvacueerd vanwege het hoge water. Brandweermannen evacueren een moeder en kind in het zuiden van Wales. © AFP Volgens het Britse KNMI telde het land een recordaantal van zo'n zeshonderd hoogwaterwaarschuwingen. De storm bracht in het weekend zoveel regen met zich mee als gewoonlijk in een maand valt. Vluchten gecanceld Ook in Nottinghamshire en het naburige Worcestershire moesten tientallen mensen uit hun huizen vanwege de overstromingen. Verder zijn delen van Schotland getroffen. Hulpverleners slaagden er in om inzittenden van een in het water drijvend voertuig op het laatste moment te bevrijden. Veel spoor- en autowegen zijn afgesloten. Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways hebben zondag zo'n 170 vluchten aan de grond gehouden. Tienduizenden passagiers werden getroffen, waarvan velen wilden reizen vanwege de schoolvakanties. Waarom stormen namen en kleurcodes krijgen Bekijk deze video op RTL XL Maurice Middendorp van Buienradar legt je uit hoe het zit. Omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen Ook in Nederland zorgde storm Dennis voor meldingen van schade. Rond 11.00 uur was de storm in het noordwesten over zijn hoogtepunt heen. Het KNMI heeft vanochtendvoor het hele land code geel afgegeven. Lees ook: Opmerkelijk zacht, maar ongezellig buiten (en dan gaat het ook nog eens regenen) Dierenpark Amersfoort besloot vanmiddag de deuren te sluiten vanwege de storm. De dieren zijn veilig ondergebracht, meldt het park. Geen gewonden De Westerschelde Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens, is uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet. Op Schiphol valt de overlast door de storm volgens een woordvoerder mee. De wind staat gunstig. Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen. Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot.