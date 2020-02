Nog eens 70 mensen met coronavirus op cruiseschip Japan

Ongeveer 3700 reizigers zitten sinds 3 februari vast op het cruiseschip, dat voor de kust van Japan ligt, nadat bij een reiziger die in Hongkong van boord was gegaan het longvirus was vastgesteld.

Stress op het schip

Een 71-jarige Nederlander aan boord zei gisteren tegen RTL Nieuws dat de situatie op het schip bij hem stress veroorzaakt. Om dat tegen te gaan, doet de man die liever anoniem wil blijven onder meer lichamelijke oefeningen, zoals wandelen door de kamer en oefeningen uit de Chinese bewegingsleer. "Daar kom je lekker van in balans", vertelde hij aan de telefoon. "Het is dus absoluut niet zo dat we hier overspannen zitten."