Unieke kans: NASA zoekt astronauten voor nieuwe maanmissie

Het is meer dan 50 jaar geleden dat er een mens op de maan heeft gestaan. Daar moet verandering in komen, vindt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het wil in 2024 de eerste vrouw op de maan zetten – en de volgende man. Maar daar zoeken ze nog wel wat astronauten voor.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tussen 2 en 31 maart. Maar wat heb je nodig om een kans te maken? Sinds de jaren 60 heeft NASA in totaal 350 kandidaten geselecteerd die zijn opgeleid tot astronaut. Van die groep zijn er 48 nog actief. Nationaliteit Maar omdat NASA een Amerikaanse overheidsorganisatie is, moet een astronaut de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een dubbele nationaliteit mag ook, als de ene maar de Amerikaanse is. Wel is het mogelijk om de Amerikaanse nationaliteit aan te nemen, zoals de Brit Pier Sellers deed, schrijft de BBC. Met succes: hij ging drie keer de ruimte in voor de NASA. Wetenschap Een wetenschappelijke achtergrond is een andere belangrijke eis. Nieuwe rekruten moeten een mastertitel hebben, bijvoorbeeld op het gebied van biologie, wiskunde of bouwkunde. Ook artsen of piloten mogen zich aanmelden voor het programma. Een opleiding alleen is niet genoeg: daarnaast moet je twee jaar hebben gewerkt óf minstens 1000 uur hebben gevlogen. Lees ook: Excentrieke miljardair zoekt vrouw om mee naar de maan te gaan Als de kandidaat langs de eerste horde is gekomen, volgt een fysieke test. Als dat allemaal volbracht is, volgt nog een tweejarige opleiding. Daar krijgen toekomstige astronauten onder meer militaire overlevingscursussen, leren ze technische vaardigheden, krijgen ze robot-training en leren ze Russisch. Commerciële vlucht Mensen die het niet halen, kunnen andere rollen binnen de NASA krijgen. Mocht je nou niet volledig aan alle eisen van de NASA voldoen, dan zijn er altijd andere manieren om de ruimte in te gaan – niet naar de maan, maar bijvoorbeeld naar het ruimtestation ISS. En anders kun je altijd nog met een commerciële vlucht de ruimte in, bijvoorbeeld met Virgin Galactic, die dit jaar voor het eerst een ruimtereis maakt. Lees ook: Hierom gaan we terug naar de maan