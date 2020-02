Oostenrijkse arts aangeklaagd voor misbruik van 109 kinderen

De arts, een uroloog, wordt er daarnaast van verdacht dat hij mensen heeft aangezet tot het maken van kinderporno en het maken van een naaktfoto van een 8-jarige. Er hangt hem een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd.

Gevaar voor samenleving

Volgens de aanklager is vastgesteld dat de man een zware psychische stoornis heeft en daarom een gevaar voor de samenleving is. "Gezien de diagnose van de verdachte is de kans groot dat hij opnieuw ernstige misdaden begaat."

Het misbruik begon mogelijk al in 2000 en gebeurde vooral in zijn praktijk. De arts zit sinds januari 2019 vast, nadat een van zijn slachtoffers aangifte had gedaan.