Duizenden mensen bewijzen doodgereden kinderen in Sydney laatste eer

De dienst werd geleid door prediker Mons Shora. Hij sprak vol lof over de familie, vooral vanwege de buitengewone beslissing om de dronken bestuurder niet te haten, maar te vergeven. "Het schokte de wereld. Jullie zijn een voorbeeld voor ons allemaal", zei hij.

Nog één kind in coma

Nog altijd ligt er één kind in coma in het ziekenhuis. De 29-jarige bestuurder, die drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had, moet in april voor de rechter verschijnen.