Veel nieuwe besmettingen coronacruise: '100 auto's staan klaar om mensen af te voeren'

Halve maatregelen

Hij verbaast zich er vooral over dat het eten nog steeds in de keuken wordt klaargemaakt door personeel dat, weliswaar met mondkapjes op, dicht op elkaar werkt. Volgens hem moeten ze in isolatie, in plaats van passagiers bedienen. "Er hoestte gisteren iemand die mijn maaltijd kwam brengen. Ik heb het eten niet gegeten", zegt hij.

Volgens hem zou je net als in een vliegtuig voorverpakt eten moeten krijgen, dat buiten het schip verpakt is. "De crew moet ook beschermd worden", zegt hij. "We zijn niet in paniek, maar voor ons gevoel worden er maar halve maatregelen getroffen."