'Mijn vader zat op de bank en zag opeens een boom richting het huis vallen'

Niet via de voordeur

Het gezin Storimans kan wel in het huis blijven. "Maar we mogen alleen via de achteringang naar binnen. Alles is afgezet met lint."

De boom is nog aan het breken, vertelt Celine. "Best spannend en waarschijnlijk krijgen we nog meer rotzooi. Mijn moeder is best boos omdat ze al een paar keer bij de gemeente aan de bel had getrokken over die zware bomen."

Celine vervolgt: "Maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste."