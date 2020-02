Thaise militair doodde 29 mensen om persoonlijk conflict vanwege grondverkoop

Het bloedbad was in de stad Nakhon Ratchasima (ook bekend als Korat) in het noordoosten van Thailand. De meeste slachtoffers vielen in een winkelcentrum waar hij het vuur opende op het winkelend publiek.

Vele slachtoffers

De schutter, de 32-jarige Jakrapanth Thomma, doodde eerst drie mensen op een legerbasis en reed vervolgens met een gestolen legervoertuig naar het winkelcentrum. Daar opende hij het vuur en maakte vele slachtoffers.

Veiligheidsdiensten schoten de man dood na een urenlange belegering van een winkelcentrum waar hij zich in de kelder had verschanst. Een agent kwam om het leven. Behalve de doden raakten 57 mensen gewond