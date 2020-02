EU steunt Balkanlanden in wachtkamer met miljarden

Landen verder uit elkaar?

Het IPA-programma is belangrijk, zegt Tena Prelec, die Zuid-Oost-Europa-onderzoeker is bij de London School of Economics. Het zorgt dat de EU als grootste investeerder blijft gelden. Maar er is één groot probleem, meent Prelec: "Als je kijkt naar wat EU-lidstaten in de omgeving ontvangen, zoals Bulgarije, is dat soms wel acht keer zo veel."

Logisch, want die andere landen zijn al lid. "Maar dat zorgt ervoor dat lidstaten en kandidaat-lidstaten verder uit elkaar drijven, in plaats van dat het stimuleert dat ze dichter bij elkaar komen."

Gevolg: het wordt lastiger om het niveau van de buren te halen.

Uitstel doet pijn

Dat verdere stappen steeds worden uitgesteld, heeft ook effect op de aspirant-lidstaten. "Zeker na de oorlog was er heel veel enthousiasme over de EU in de regio", zegt Prelec. "Maar de laatste jaren was was de EU verstrikt eigen crises." Denk aan de migratiecrisis, de brexit, somt ze op. "Ze zijn de Westelijke Balkan vergeten. En toen de Commissie-Juncker de EU niet wilde uitbreiden, ging veel enthousiasme verloren."

Zo werd toetreding tot de EU voor veel Balkanlanden meer een luchtspiegeling dan een realistisch doel. "De bevolking heeft het idee dat ze aan alle wensen voldoen, maar dat er nooit uitbreiding komt", merkt Prelec. Ze wijst op Noord-Macedonië, dat nota bene de landsnaam aan heeft gepast.

"En toch gingen de lichten niet op groen. Dat doet pijn."