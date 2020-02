Prins Harry krijgt al jaren therapie om dood moeder Diana

Harry was 13 toen zijn moeder in 1997 in Parijs verongelukte. Hij zei daarvoor sinds drie jaar in therapie te zijn. Eerder was hij om dezelfde reden ook al eens onder behandeling van een psychiater.

Megxit was moeilijk

Volgens een bron van de New York Post sprak Harry over hoe de dood van zijn moeder hem heeft beïnvloed. Ook vertelde hij dat 'Megxit', het besluit van hem en zijn vrouw Meghan om een stap terug te doen als leden van het Britse koningshuis, moeilijk is geweest voor hen beiden, maar dat hij er geen spijt van heeft.