Brit smokkelde miljoenen levende glasalen naar Hongkong

Een Britse man is veroordeeld voor het smokkelen van bijna 1800 kilo levende glasalen van Europa naar Hongkong. Hij werd in februari 2017 betrapt toen zo'n 200 kilo van de vissen werden ontdekt op een vliegveld in Londen.

De alen, die met uitsterven worden bedreigd, waren bedoeld voor de zwarte markt in Oost-Azië, waar ze gezien worden als delicatesse. De 66-jarige Gilbert Khoo begon in 2015 met zijn smokkelpraktijken en vervoerde tot hij in 2017 werd betrapt 1775 kilo baby-alen, met een totale waarde van 62 miljoen euro. Schuldig bevonden Khoo werd door een Britse rechtbank schuldig bevonden. Hij hoort begin maart hoe hoog zijn straf is. Lees ook: Reiziger gepakt op luchthaven die zeldzame vogeltjes probeert te smokkelen "Wij doen er alles aan om de smokkel in bedreigde diersoorten tegen te gaan", reageerde de officier die het onderzoek leidde. Volgens hem was het enige motief van Khoo dat hij daarmee veel geld kon verdienen.