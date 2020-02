Uniek moment vastgelegd: orang-oetan geeft handje aan natuurbeschermer

Op het moment dat de man druk bezig was in de rivier, besloot een nieuwsgierige orang-oetan een kijkje te komen nemen. "Hij kwam steeds dichterbij en stak toen opeens zijn hand uit", vertelt amateurfotograaf Anil Prabhakar uit Indonesië.

Op safari in natuurgebied

Prabhakar zag hoe de orang-oetan de man probeerde te helpen uit de rivier te komen. Dat was puur toeval, want hij was met vrienden op safari in het natuurgebied.

Of de natuurbeschermer gebruik heeft gemaakt van de hulp van de orang-oetan? Prabhakar: "Nee, de man is weggegaan. Hij zei later dat hij de orang-oetan niet kende en dat het toch wilde dieren blijven."

Bekijk hier de foto's die Prabhakar maakte: