Passagier draagt plastic tent in vliegtuig om coronavirus tegen te gaan

Maar helpt dat ook echt, zo'n tentje of zo'n waterkan over je hoofd? Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie, zei daar eerder over tegen RTL Nieuws: "Die mondkapjes doen weinig. Het virus is zo klein dat het gewoon door het mondkapje heengaat. Je handen wassen is veel belangrijker."

'Je kunt beter je handen wassen'

Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, voegde daaraan toe: "Het RIVM raadt zeker niet aan om in de openbare ruimte mondkapjes te gaan gebruiken. Dat geeft bijna geen meerwaarde. Je kunt veel beter je handen goed wassen met warm water en zeep. Of met een desinfecterende handgel."