Record voor Christina Koch: nooit eerder was een vrouw zo lang in de ruimte

Astronaut Christina Koch is terug op de aarde met een nieuw wereldrecord op zak. Geen enkele vrouw was zo lang in de ruimte dan zij: ze verbleef er 328 dagen. "Ik ben zo overweldigd en gelukkig nu", zei de astronaut na haar landing.

Christina Koch verbleef sinds maart vorig jaar in het Internationale Ruimtestation ISS. Tijdens haar verblijf zette ze al een ander record op haar naam: in oktober maakte ze samen met Jessica Meir als eerste vrouwelijke duo een ruimtewandeling. Hiervoor ging er altijd een man mee. 'Zal het nooit vergeten' Koch zei daarover tegen NBC News: "We wisten hoe speciaal dat moment was en ik zal dat nooit vergeten." Vorige maand mocht het duo de wandeling nog twee keer maken, want aan de buitenkant van hun zwevende ruimtewoning moesten ze een paar accu's vervangen. Beelden van de historische ruimtewandeling van Koch en Meir Bekijk deze video op RTL XL Hiervoor ging er altijd een man mee bij tripjes buiten het Internationale Ruimtestation ISS. Vanochtend landde Koch om 10.12 uur Nederlandse tijd, na 328 dagen in de ruimte, weer op de aarde. Ze overtrof daarmee record van 289 wat collega-astronaut Peggy Whitson zette in 2017. In Kazachstan geland Koch keerde terug met twee andere bemanningsleden: de Italiaanse astronaut Luca Parmitano en de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Ze landden in de buurt van Jezqazğan in centraal Kazachstan. Koch was enorm blij met haar prestatie. Toen ze haar capsule vanochtend uitkwam, stak ze gelijk haar beide duimen op.