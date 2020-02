Twee doden en tientallen gewonden bij ongeluk met trein in Italië

Volgens reddingswerkers waren de twee overleden slachtoffers werkzaam op de trein. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat het om de twee machinisten gaat.

Tegen wagon en gebouw gebotst

Volgens de krant Corriere della Sera is de trein nadat die was ontspoord tegen een wagon gebotst die stilstond op een ander spoor. De trein reed ten tijde van het ongeval zo'n 280 kilometer per uur. Daarna reed de trein tegen een gebouw aan, waardoor de ravage groot is.

Een deel van het treinverkeer, met name tussen Milaan en Bologna, is tijdelijk stilgelegd. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen.