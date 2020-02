Twee sterren in gevecht met elkaar: telescoop legt uniek moment vast

De telescoop die het beeld heeft vastgelegd heet ALMA en staat in de Atacama-woestijn in Chili. Het enorme apparaat heeft 66 antennes die verspreid staan over 16 kilometer.

Ze vangen allemaal verschillende signalen op, een computer brengt dat samen en maakt daar vervolgens gedetailleerde beelden van. Zo werd ook het gevecht tussen de twee sterren vastgelegd.