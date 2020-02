Honderden kilo's aan haaienvinnen ontdekt in haven Miami

De vinnen hadden bij elkaar een gewicht van zo'n 635 kilo en een geschatte waarde van bijna een miljoen euro.

"We hopen met deze inbeslagname dat we anderen ervan weerhouden om de Amerikaanse haven te gebruiken voor deze illegale handel en we willen hiermee ook de diersoort beschermen", zei een woordvoerder tegen de Miami Herald.

100 miljoen haaien gedood

Ieder jaar worden volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) 100 miljoen haaien gedood voor hun vinnen of hun vlees. Ook in Nederland werden vorig jaar gedroogde haaienvinnen gevonden. Op Schiphol werd een zending van 217 kilo aan haaienvinnen onderschept.

Er is nog niemand opgepakt voor de illegale handel in Miami, het onderzoek loopt nog.