Dode en 49 gewonden bij kettingbotsing Antwerpen

Bij het ongeluk waren volgens de krant Gazet van Antwerpen drie vrachtwagens, een personenauto en twee bussen betrokken. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een auto die tussen de vrachtwagen en een van de bussen reed.

Ziekenhuizen

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Wat de toedracht van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Daarvoor zal onder meer gekeken worden naar beelden van camera's die in de tunnel hangen.