Democraten kiezen uitdager Trump: voorverkiezingen van start in Iowa

Warren en Buttigieg

Er zijn nog drie andere kandidaten die we niet mogen uitsluiten. Elizabeth Warren en Pete Buttigieg staan landelijk op plek 3 en 5 in de peilingen. "Als zij het goed doen in Iowa, kan dat veel invloed hebben op de staten die hierna stemmen." En ook Michael Bloomberg doet nog mee. Hij staat landelijk op de vierde plek.

Mouthaan: "Miljardair Bloomberg staat in Iowa niet op het stembiljet. Zijn doel is om het zo goed te doen in staten die later stemmen, dat hij er uiteindelijk toch met de nominatie vandoor gaat. Bloomberg stijgt enorm snel in de peilingen, omdat hij overal reclamespotjes uitzendt."

Alles mogelijk

"Maar winnen lukt Bloomberg alleen als er in de eerste staten geen duidelijke winnaar uit de bus komt. Als Bernie Sanders Iowa wint, Elizabeth Warren New Hampshire, dat hierna stemt, en vervolgens Joe Biden South Carolina, dan is alles nog mogelijk."

De stemvergadering in Iowa beginnen om 2 uur 's nachts Nederlandse tijd. Dinsdagochtend Nederlandse tijd weten we wie Iowa gewonnen heeft.