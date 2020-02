Baasjes radeloos: 50.000 huisdieren achtergelaten in virusstad Wuhan

De Chinese stad, waar het virus als eerste opdook, is sinds 23 januari afgesloten. Rond die tijd reisden miljoenen Chinezen het land door voor het Chinees Nieuwjaar.

Sociale media

Bezorgde baasjes die daarna niet meer naar huis konden, proberen nu via sociale media in contact te komen met mensen in Wuhan die hun dieren willen voeren en verzorgen. Een dierenhulporganisatie in Wuhan heeft al veel achtergelaten dieren geholpen door ze eten en drinken te geven.

Dit is één van de puppy's die vorige week is gered in Wuhan: