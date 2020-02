Moeder over dronken bestuurder die haar kinderen doodreed: 'Ik haat hem niet'

Moeder Leila zei vandaag dat ze geen hekel heeft aan de 29-jarige bestuurder. "Op dit moment haat ik hem niet, ik wil hem niet zien, maar ik haat hem niet. Dat is niet wie wij zijn en dat is niet wat ons geloof ons vertelt. Ik overweeg in mijn hart om hem te vergeven, maar ik wil wel dat de rechtbank eerlijk is."

'Voel nog hoe ze me knuffelden'

Er vloeiden veel tranen bij de gedenkplek waar Leila was. Honderden bloemen en kaarsjes zijn er neergezet door buurtbewoners om de slachtoffers te herdenken.