Geld en aandacht: waarom Iowa de eerste wil blijven in voorverkiezingen VS

Iowa stemt als eerste in de presidentiële voorverkiezingen in de VS. Dat is een traditie die de staat rijk maakt, maar die nu onder druk staat. Veel Amerikanen zeggen dat Iowa geen goede afspiegeling is van de VS. De bevolking van Iowa is namelijk voor 90 procent wit, waar de VS als geheel voor zo'n 40 procent bestaat uit mensen van kleur. Toch knokt Iowa voor zijn status als eerste in de voorverkiezingen. Reden: het geld en de aandacht.

De voorverkiezingen leveren de lokale economie een berg geld op. Zo hebben de kandidaten alleen al 45 miljoen dollar uitgegeven om lokale kiezers te bereiken. Dat geld gaat op aan televisiespotjes, Facebook-advertenties en folders die Iowanen in de bus krijgen. Gouden tijden Drukkers en tv-zenders beleven hier elke vier jaar dan ook gouden tijden. Aangezien maar een fractie van de Iowanen ook echt opdaagt, kan je concluderen dat er per kiezer zo'n 225 dollar wordt uitgegeven door de campagnes. Er zijn nog steeds ruim twee handen vol democraten in de race, en die hebben allemaal medewerkers rondlopen in Iowa. Vaak wel tientallen per kandidaat. Dat betekent hotelovernachtingen en maaltijden. De week voor de caucus schieten de hotelprijzen in hoofdstad Des Moines omhoog als ook nog eens hordes journalisten arriveren. De restaurants zitten bomvol in wat normaal de rustigste tijd van het jaar is. En er wordt heel veel koffie verkocht aan vrijwiligers, die 16 uur per dag werken om ervoor te zorgen dat hun kandidaat het goed doet in de kiesvergadering, de caucus. Meer van RTL Nieuws Wie gaat proberen Trump te verslaan? Dit zijn de voorverkiezingen Reclame Daarnaast is het goede reclame voor een staat die niet zo heel bijzonder is. Iedereen in de VS kent de naam Iowa. Shots van pittoreske dorpjes in de sneeuw op tv kunnen ertoe leiden dat Amerikanen denken: daar moeten we eens langs. Een brouwerij heeft zelfs een speciaal 'caucus-bier' gebrouwen. Overigens is het niet zo dat Iowa om de inkomsten verlegen zit. De staat met slechts drie miljoen inwoners heeft een economische output van zo’n 200 miljard dollar. Dat is allemaal te verklaren door de landbouwsector. Het zijn eindeloze velden, waar de kandidaten urenlang doorheen rijden in bussen met hun naam erop. Nu ligt er vooral sneeuw, maar de akkers kleuren in de lente weer groen kleuren van mais, vaak bestemd voor veevoeder, en sojabonen. Meer van RTL Nieuws Verkiezingen VS: welke Democratische kandidaat past het beste bij jou? Subsidie Boeren in deze staat werken zeer geavanceerd, met minimale menskracht. Ook sluiten ze rechtstreekse contracten met Chinese afnemers. Een derde van de soja die verbouwd wordt op de akkers van Iowa, wordt geëxporteerd naar het verre oosten. De handelsoorlog die Trump begon met Peking leidde tot een scherpe daling in afzet, maar daartegenover stelde de president miljarden aan landbouwsubsidies om de pijn te verzachten. Dat doet hij ook om de boeren tevreden te houden in deze politiek belangrijke staat. Waarom stemt Iowa dan als eerst? Voor het geld alleen hoeft Iowa het dus niet te doen, het is vooral een kwestie van eer. De voormalige gouverneur van Iowa zegt dat de bevolking zijn taak in het democratische proces zeer serieus neemt, en dat het zonde zou zijn als er over vier jaar toch besloten wordt om een staat met meer diversiteit als eerste te laten stemmen.