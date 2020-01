De Britten zijn bijna de EU uit, hoe gaat het nu verder?

Simpel gezegd: het huwelijk wordt ontbonden. De scheiding is rond, het is duidelijk wie het huis krijgt en wie de auto. Nu moet er gepraat worden over hoe we in de toekomst met elkaar omgaan.

Echt eruit, maar geen verandering

Op 1 februari zijn de Britten officieel geen lid van de EU meer. Dat is belangrijk: ze hebben dan geen inspraak meer op hoe dingen gaan in de EU. Vanaf dat moment gaan de EU en het VK werken aan de toekomstige relatie. Daar hebben ze voor tot eind dit jaar.

Als dat niet lukt, moet er een verlenging komen of komt er een no deal-brexit.