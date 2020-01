Dit wilden jullie weten over het coronavirus – en dit zijn de antwoorden

Ruim 40 minuten lang hebben experts tijdens deze speciale uitzending kijkersvragen beantwoord over de uitbraak van het dodelijke virus. Er kwamen in totaal meer dan duizend vragen binnen.

Deskundigen prof. dr. Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, en prof. dr. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie, beantwoordden de vragen. De belangrijkste zetten we voor je op een rij:

1. Waarom die ophef over het virus, is het echt zo erg?

Timen (RIVM): "We staan aan het begin van een uitbraak van een nieuw virus. Iedereen kan besmet raken. Er zijn tot nu toe 171 mensen overleden. Maar dat betekent niet dat je je nu grote zorgen moet maken. Het virus is nog niet in Nederland en we zijn goed voorbereid."

Viroloog Snijder: "Het grootste probleem is nu om in te schatten hoe ernstig het ziektebeeld is. Het sterftecijfer zakt nu in, maar iedereen kan besmet raken met dit virus. De SARS-uitbraak in 2002 duurde zes maanden, we hebben nu in een maand tijd net zoveel gevallen als in totaal met SARS."