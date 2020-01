Vast op cruiseschip vanwege corona-zorgen: 'We willen duidelijkheid'

Nederlanders?

Of én hoeveel Nederlanders er op het cruiseschip zijn, is onbekend. Een rondgang langs diverse reisorganisaties leverde geen duidelijkheid over Nederlanders op. De rederij van het cruiseschip is niet bereikbaar voor commentaar.

De NOS spreekt over 29 Nederlanders.

'Geen paniek'

De Costa Smeralda kwam vandaag aan in Civitavecchia. Sinds vanochtend zitten de duizenden passagiers vast. Volgens de kustwacht Vincenzo Leone is de situatie onder controle. "En het lijkt er op dit moment niet op dat er aan boord paniek is."

De directeur van het World Health Organization (WHO) gaat ondertussen door het stof: "Er is een fout gemaakt in verschillende rapporten van de afgelopen weken. Het risico van het coronavirus stond omschreven als 'matig' in plaats van 'hoog'", zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De organisatie betreurt dit 'ten diepste.'