Zachte landing Britse EU-parlementariërs door gouden handdruk EU

In de regels van het parlement zijn namelijk ruimhartige vergoedingen opgenomen voor vertrekkende parlementariërs. De regels zijn bedacht voor volksvertegenwoordigers die hun baan verliezen na verkiezingen, maar ze gelden ook voor parlementariërs die moeten vertrekken door de brexit.

Maandsalaris per gewerkt jaar

De vertrekkende Britten hebben recht op een maandsalaris per jaar dat ze in het parlement hebben gezeten. Die overgangsregeling is gemaximeerd op 24 maanden doorbetaling en ze krijgen nog minstens 6 maanden Europees geld. Tenminste: als ze langer dan een jaar in het Europees Parlement (EP) zaten.

Dat laatste is belangrijk. Want van de 73 Britten in het parlement zijn er maar liefst 51 pas in juli 2019 begonnen. Zij krijgen allemaal geen transitievergoeding.