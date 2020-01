Gewonde door vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland na 7 weken overleden

De politie heeft bekendgemaakt dat het slachtoffer gisteravond is overleden in het ziekenhuis in Auckland. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, omdat eerst alle familieleden op de hoogte worden gebracht.

Toeristisch eiland

Op het moment dat de vulkaan op 9 december uitbarstte, bezochten 47 mensen het toeristische White Island. Dertien mensen kwamen direct om het leven. In de weken daarna overleden nog eens acht mensen, onder meer aan de gevolgen van ernstige brandwonden.