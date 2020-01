Gezin overleeft 34 dagen in jungle Peru: 'Mijn kinderen waren zo dun'

Inheemse stam

Het gezin werd uiteindelijk op 24 januari ontdekt door een inheemse stam uit Peru. De leden lichtten de Peruaanse marine in, die op hun beurt de Colombiaanse collega's op de hoogte brachten.

Zij konden de vrouw en kinderen opsporen. Volgens een lokaal tv-station waren de kinderen erg ondervoed en uitgedroogd. Ze moesten op brancards getild worden om weer herenigd te worden met hun vader.

Zo dun

Volgens de moeder waren de kinderen zo dun en uitgedroogd, dat ze hallucineerden. "We waren bang dat we aan de rivier zouden sterven. Dat we zijn gevonden is een wonder van God", zei de moeder in een eerste reactie tegen lokale media.

"Als we niet elke 30 minuten water zouden hebben gehad, zouden we zijn flauwvallen. We moeten de hele tijd stoppen omdat de meisjes niet meer konden lopen."

Het gezin is naar het ziekenhuis gebracht om getest te worden op malaria en gele koorts.