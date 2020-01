Reddingswerkers onderweg naar uitgehongerde leeuwen in dierentuin Soedan

Salih, de persoon die de foto's van de leeuwen als eerste op Twitter zette, schreef dat hij vorige week toevallig door het park liep toen hij de uitgemergelde leeuwen zag. "Ze waren vel over been." De beelden werden massaal gedeeld.

'We moeten snel handelen'

Ook stichting Vier Voeters zag die beelden. "We waren geschokt door de foto’s van de magere leeuwen en het was ons duidelijk dat we snel moesten handelen. Zodra we ter plaatse zijn, zullen we de ernstig ondervoede leeuwen voorzien van goed voedsel en medische zorg", zegt dierenarts Amir Khalil.