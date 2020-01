Nederlander op vliegveld Caïro opgepakt met bagage vol drugs

Een Nederlander is vanochtend op het Egyptische vliegveld in Caïro opgepakt omdat hij drugs bij zich had. In zijn bagage werden verschillende soorten aangetroffen, laat de douane van het land weten.

De Nederlander vloog vanochtend van Amsterdam naar Caïro, waarna zijn bagage grondig werd doorzocht. Daarbij trof de douane zeker zestig gram hasj, crystal meth en xtc aan. Verboden pijnstiller Daarnaast had de Nederlander ook 60 pillen van een verboden pijnstiller bij zich. Lees ook: 26 jaar cel voor Nederlandse in Turkije na smokkel cocaïne in korset De douane heeft niet bekendgemaakt of het om een Nederlandse man of vrouw gaat.