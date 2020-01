Raad en Commissie EU tekenen brexitakkoord, nu Parlement nog

Europees Parlement moet nog stemmen

Het is een van de laatste stappen in het scheidingsproces dat al jaren duurt. Het volgende stapje vindt plaats in het Europees Parlement.

Nu Michel - namens de Europese Raad - en Von der Leyen - namens de Europese Commissie - getekend hebben, moeten de parlementariërs nog stemmen over het akkoord. Dat gebeurt komende woensdag, op 29 januari.