Koninklijke handtekening staat onder brexitwet, nu de EU nog

Brexit feit, nu onderhandelen

Brexit is dan een feit, maar er start ook meteen een overgangsperiode die duurt tot 31 december 2020. In die overgangsperiode, waarin de huidige afspraken worden gehandhaafd, wordt er onderhandeld over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Die onderhandelingen beginnen als het goed is op 1 maart 2020. De 27 lidstaten van de EU moeten de Europese Commissie voor die tijd toestemming geven om te onderhandelen met het VK.

Volgende deadline in juni

Een volgende deadline staat gepland in juni 2020. Dan wordt er een top georganiseerd waarop de 27 EU-landen en de Britten kijken hoe ver ze zijn, en of een handelsovereenkomst tegen het einde van het jaar haalbaar wordt geacht. Dit is ook het moment waarop een verlenging van de transitieperiode moet worden aangevraagd.

Eind november moet een handelsakkoord uitonderhandeld, gecontroleerd en vertaald worden aangeboden aan het Europees Parlement, als de Britten en de EU de onderhandeling dit jaar nog willen afronden.

Als dat niet gebeurt en de onderhandelingsperiode wordt ook niet verlengd, dreigt er opnieuw een scenario waarbij van de een op de andere dag importheffingen gaan gelden en er geen afspraken zijn over wat er wel en niet op de markt mag worden gebracht.