Ongeluk met schoolbus in Duitsland: twee kinderen overleden

Tijdens het ongeluk zaten er 22 basisschoolleerlingen in de bus, meldde Duitse politie zojuist tijdens een persconferentie. Zeker vijf kinderen zijn zwaargewond geraakt en vijftien andere kinderen raakten lichtgewond. Ze zijn allemaal tussen de 8 en 11 jaar oud en naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht.

De twee kinderen die zijn overleden, werden pas ontdekt toen hulpverleners de bus optilden. Georg Maier, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken van Thüringen, bedankte de hulpdiensten tijdens de persconferentie: "Sommigen van hen kennen de kinderen en hadden daarom een ​​zeer, zeer moeilijke taak."

Weg was glad

De weg waar de bus reed, zou glad zijn geweest. Daarnaast zou het erg mistig zijn geweest ten tijde van het ongeval. Of dat de reden van het ongeluk is, moet nog onderzocht worden. De politie meldde dat de bus in ieder geval meerdere keren over de kop is geslagen.