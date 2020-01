Ontsnapte Belg stuurt kaart naar gevangenis: 'Groeten uit Thailand'

Drie van hen werden diezelfde avond nog opgepakt in de buurt en de vierde werd begin januari in Nijmegen gearresteerd. Maar Sekkaki is nog altijd spoorloos. Hij laat nu dus zelf weten dat hij zich in Thailand zou bevinden.

Broertje van 'ontsnappingskoning'

Sekkaki is volgens Het Laatste Nieuws de jongere broer van de "Mechelse ontsnappingskoning" Ashraf Sekkaki. Die ontsnapte in 2009 uit de gevangenis van Brugge met hulp van handlangers die een helikopter hadden gekaapt. Een jaar later ontsnapte hij uit de gevangenis van Qujda in Marokko. Ashraf zit inmiddels weer in de cel in Marokko.

Sekkaki werd volgens de Belgische krant De Morgen in 2017 veroordeeld voor 18 maanden cel nadat hij met 25000 xtc-pillen werd betrapt op de snelweg. Vorig jaar werd hij weer veroordeeld, dit keer voor een schietpartij. Hij moest twee jaar de gevangenis in. Daarnaast heeft Marokko om zijn uitlevering gevraagd, in dat land wordt hij verdacht van betrokkenheid in een grootschalige drugszaak.