Duikexpedities Titanic onder vuur: nieuw verdrag om schip te beschermen

15 april 1912 gezonken

De RMS Titanic zonk 107 jaar geleden naar de bodem van de Atlantische Oceaan. De twee grote wrakdelen liggen al die tijd op zo'n 3800 meter diepte, 600 kilometer van de Canadese kust.

Het schip was op weg van Engeland naar New York, maar zonk vijf dagen na vertrek op 15 april 1912 nadat het tegen een ijsberg was opgevaren. Van de 2200 passagiers aan boord, stierven er meer dan 1500.

Tijdens het zinken brak het schip in tweeën waardoor er twee wrakstukken zijn ontstaan. In 1985 werd het wrak voor het eerst gevonden door een Amerikaans-Frans duikteam.