Niemand mag gebied meer in rond gevaarlijke vulkaan Filipijnen

Een week geleden barstte de vulkaan ook al uit en begon die as te spuwen. Meer dan honderdduizend mensen die in het gebied wonen, sloegen op de vlucht. Ze werden ondergebracht in evacuatiecentra zoals scholen en sporthallen.

Niemand het gebied in

Maar sommigen van hen gaan nog steeds terug om bijvoorbeeld vee te voeren of spullen op te halen. Dat is vanaf nu verboden, zegt het Filipijnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de bedoeling dat niemand nog toegang krijgt tot het gebied rond de vulkaan.