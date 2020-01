Acht doden door brand in Tsjechisch tehuis voor gehandicapten

De toestand van één van de gewonden is kritiek, meldden hulpverleners. Alle dodelijke slachtoffers zijn mannen met een meervoudige verstandelijke handicap. Ook personeelsleden raakten bij de brand gewond. Velen hadden rook ingeademd.

Oorzaak niet bekend

De brand brak zondagochtend vroeg uit.De brandweer wist het vuur in de loop van de ochtend te blussen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.