Khagendra, de kleinste mobiele man ter wereld (27), overleden

Khagendra is 27 jaar geworden. Volgens zijn broer zou hij de afgelopen maanden al een paar keer in het ziekenhuis gelegen hebben vanwege problemen met zijn longen, maar nu kwam daar een ontsteking aan zijn hart bij. Khagendra is afgelopen vrijdag gestorven.

Handpalm

Zijn hele leven lang woonde hij in Pokhora, op zo’n 200 kilometer van de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Daar hielp hij zijn vader mee in een winkel met levensmiddelen.

Volgens zijn vader was Khagendra bij zijn geboorte zó klein, dat hij in zijn handpalm paste. "Het was daardoor heel moeilijk om hem in bad te doen."

Guinness Book of Records

Khagendra dook in 2011 voor het eerst op in het Guinness Book of Records. Hij was toen 18, en bleek de kleinste man ter wereld te zijn die zelfstandig kon lopen. Hij kreeg een certificaat dat bijna even groot was als hijzelf: