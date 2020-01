Nieuwe besmettingen: ruim 60 mensen ziek door mysterieus coronavirus China

'Véél meer besmettingen'

Gisteren meldden wetenschappers bij de BBC dat zij denken er in totaal al veel meer besmettingen plaatsgevonden zouden hebben. De Britse experts zeggen dat het aantal besmettingen weleens de 1700 kan benaderen.

De eerste gevallen van het coronavirus werden gelinkt aan een vismarkt in Wuhan, een miljoenenstad in het oosten van China. Maar de onderzoekers maken zich vooral zorgen over drie ziektegevallen in Thailand en Japan.

"Als er op basis van de uitbraak in Wuhan al drie besmettingen in het buitenland zijn, dan houdt dat in dat er veel meer ziektegevallen moeten zijn dan nu officieel wordt gemeld."