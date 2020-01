SpaceX laat raket succesvol lanceren en ontploffen voor veiligheidstest

Op ongeveer 40 kilometer hoogte is de personeelscapsule in tweeën gesplitst. De bovenkant van het ruimtevaartuig werd naar de juiste plaats gebracht, waarna parachutes uitvouwden. Tien minuten na de lancering is de capsule rustig in de Atlantische Oceaan geland.

Eigenlijk had de raket gisteren al gelanceerd moeten worden, maar toen was het weer te slecht. Daarom werd de lancering uitgesteld.