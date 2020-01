Amerikaanse Senaat stemt in met handelsdeal Mexico en Canada

'Slechtste handelsdeal ooit'

Toen Trump nog verkozen moest worden noemde hij NAFTA, de voorganger van deze overeenkomst, de 'slechtste handelsdeal ooit'. Volgens hem kostte het talloze Amerikaanse banen.

Met het nieuwe verdrag moeten er nieuwe Amerikaanse banen bijkomen. De regels rond arbeid worden strenger, waardoor het voordeel dat Mexico heeft van lage lonen wat wordt gecompenseerd.

Er is onder meer afgesproken dat een groter deel van de auto-onderdelen gemaakt moet worden in de landen zelf en dat de fabrieksarbeiders, die deze onderdelen maken, beter betaald krijgen. Hierdoor kan de Amerikaanse industrie beter concurreren met de Mexicaanse, is de gedachte. Ook krijgen Amerikaanse zuivelproducenten meer toegang tot de Canadese zuivelmarkt.