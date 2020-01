3 meter lange spitssnuitdolfijn aangespoeld in België

In Oostende is een dode spitssnuitdolfijn van een kleine 3 meter aangespoeld. De laatste keer dat zo'n zoogdier werd aangetroffen aan de Belgische kust is meer dan vijftig jaar geleden.

Bij Vlissingen spoelde in 2016 een exemplaar van bijna 5 meter aan en bij Schiermonnikoog strandde er een in 2013. Lees ook: Uitzonderlijk: dolfijn van vijf meter spoelt aan bij Vlissingen Het kadaver is naar de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Gent overgebracht, waar een autopsie is uitgevoerd. Gewond door rotsblokken "Het dier zag er vrij gezond uit en er werden geen plastic of visnetten gevonden in de maag", vertelt een medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het diepzeedier zou in moeilijkheden zijn gekomen in de branding en gewond zijn geraakt door rotsblokken langs de kust. Het skelet zal gebruikt worden als lesmateriaal. Lees ook: Unieke beelden van groep dolfijnen voor Nederlandse kust