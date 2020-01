Lichaam van vermiste Max (23) gevonden in water Antwerpen

Het Belgische Openbaar Ministerie bevestigt vanavond dat zijn lichaam is gevonden en dat een arts autopsie op zijn lichaam heeft uitgevoerd.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, maar er wordt nog wel verder onderzoek gedaan om er achter te komen wat er is gebeurd.

Laatste beelden

Op de laatste beelden is te zien hoe Max in de vroege ochtend van 8 december in Antwerpen richting de Waagnatie aan de Schelde liep. Hij was met een vriend wezen stappen en waren samen geëindigd in een kebabzaak. Daarna was Max alleen richting de haven gelopen.

Eerdere zoekacties leverden niets op. Zijn familie was wekenlang ten einde raad en deelde op Facebook meerderen berichten waarin ze getuigen zochten in de hoop meer te weten te komen.