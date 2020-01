Werd Oekraïens vliegtuig 'per ongeluk' neergehaald? Zes vragen

Eerder werd met alle scenario’s rekening gehouden, waaronder een technisch mankement, maar vandaag vertelden hoge militaire bronnen aan het Amerikaanse Newsweek dat het vliegtuig zou zijn neergehaald door een Iraanse luchtafweerraket.

We legden zes vragen voor aan luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft.

1. Hoe realistisch is dit scenario?

"Dit is een heel realistisch scenario, het zou heel goed kunnen dat het toestel op deze manier neergehaald is. Wat opvalt uit de vluchtgegevens is dat het toestel opstijgt, de snelheid en hoogte nemen eigenlijk heel normaal toe na de start. Maar dan ineens, heel plotseling, vallen alle gegevens weg. Er is dus heel plotsklaps iets gebeurd, en dat is in lijn met de theorie dat het toestel geraakt zou zijn door een raket of ander afweermechanisme."

2. Zou zo'n afgevuurde raket op radarbeelden te zien zijn?

"Op de radar van de luchtverkeersleiding op een normaal vliegveld zou het niet te zien zijn, die zien alleen vliegtuigen. Maar in principe zou een militaire radar zo'n raket moeten zien. En wat we nu horen en lezen, is dat de Amerikanen iets als een raket gezien zouden hebben, afgevuurd op het toestel van Ukraine International Airlines."

Vanavond doken via onderzoekscollectief Bellingcat beelden op waarop te zien zou zijn dat het vliegtuig in de lucht wordt geraakt door iets op hoge snelheid en daarna neerstort: