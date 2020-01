Nederlanders in Irak opgeschrikt door aanval: 'Raketten vlogen over mijn flat'

Zakendoen in Irak

Groninger Jeroen Hummel erkent dat. De ondernemer doet sinds 2012 zaken in het noorden van Irak. Tijdens de raketaanvallen was hij ook in het land. De raketten stortten op ongeveer twee uur rijden afstand in de bodem.

"Als ik mensen vertel dat ik vaak in Irak kom, denken mensen vaak aan een land in puin. Vanwege de oorlog. Maar het land is in opbouw. De economie groeit. Ik bezoek zo'n vijf keer per jaar Irak voor zaken en voel me hier nooit onveilig, maar vannacht vlogen de raketten feitelijk over mij heen. Dat is even schrikken."