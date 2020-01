Man in VS schiet kinderen neer die sneeuwbal naar auto gooien

De politie in het Amerikaanse Milwaukee is op zoek naar een automobilist die dit weekend op een groep kinderen schoot die sneeuwballen aan het gooien was. Twee kinderen van 12 en 13 raakten daarbij gewond.

De kinderen gooiden sneeuwballen naar voorbijrijdende auto's, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Maar toen ze dat naar een witte Toyota deden, schoot de chauffeur op de groep. Niet levensgevaarlijk De twee kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet levensgevaarlijk gewond. Het is nog onduidelijk wie de dader is. Lees ook: Auto vernield door 'sneeuwballen': eigenaar erg geschrokken "Ik kan er niet bij waarom iemand op kinderen zou schieten die een sneeuwbal gooien", zegt een plaatselijke wethouder. "Om dodelijk geweld te gebruiken voor zoiets, dat is te gek voor woorden." Volgens hem had de chauffeur genoeg andere opties als het gedrag van de kinderen hem niet beviel, zoals de kinderen erop aanspreken of naar het politiebureau vlakbij gaan.