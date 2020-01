'Vrouw vermoordt beste vriendin en steelt haar pasgeboren baby'

Ook stond er een auto geparkeerd in de achtertuin van Magen. Daarin vond de politie het lichaam van Heidi. Ze was door wurging om het leven gekomen.

Daarop werd Magen opgepakt op verdenking van de ontvoering van een baby en 'het laten verdwijnen van een lichaam'. Tegenover de politie zou ze verklaard hebben dat de baby wel van haarzelf was, en dat ze bevallen was in een geboortecentrum in Houston, maar dat ze zich de naam van het centrum niet kon herinneren.

'Moederlijke verlangens'

Het gerechtelijk onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Volgens gedragsdeskundigen, die Magen onderzocht hebben, past haar gedrag in het profiel van iemand die handelt uit moederlijke verlangens. De advocaten van Magen roepen op om geen conclusies te trekken, tot alle feiten in de zaak boven tafel zijn.

Baby Margot was korte tijd ondergebracht bij pleegzorg tot haar identiteit werd vastgesteld, maar is inmiddels weer herenigd met haar vader. De opa van het meisje zei tegen lokale media dat het 'het meest bizarre is dat je ooit mee kunt maken in je leven'.

"Maar we zijn een hechte en liefdevolle familie, en we willen proberen het leven weer op te pakken, hoe moeilijk ook."