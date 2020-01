Vuilnismannen redden huilende baby uit container Singapore

De zuigeling werd gevonden toen vuilnismannen de container leegden, meldt de Singaporese krant The Straits Times. De politie zette de omgeving van de vuilnisbak af na de vondst en meldde daarop dat de baby in stabiele toestand verkeert en geen zichtbare verwondingen heeft.

Camerabeelden

De politie is op zoek naar de ouders van het kindje en is op dit moment bezig met het bekijken van camerabeelden uit de omgeving, in de hoop te kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is.