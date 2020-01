'Vlucht Ghosn kostte 350.000 dollar, vluchtkoffer duikt op'

Het lijkt er nu op dat er zo'n 350.000 dollar (312.000 euro) is betaald voor twee vluchten. De eerste vlucht ging van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten naar Osaka. De twee vlucht ging van Osaka - met Ghosn - naar Istanbul in Turkije.

175.000 dollar

Dat heeft een bron gemeld aan zakenzender CNBC. De zender heeft bewijs ingezien dat er 175.000 euro is overgemaakt voor de helft van de totale kosten van de twee vluchten. Dat zou gedaan zijn door een man die 'Dr. Ross Allen' heet.

Het privévliegtuig zou geleased zijn door een bedrijf uit Dubai, Al-Nitaq Al Akhdhar for General Trade Limited. Maar volgens CNBC houdt dat bedrijf eigenlijk kantoor in Bagdad, Irak. Het is niet vast te stellen of dat bedrijf - of iemand anders - de 175.000 dollar heeft neergeteld voor de privéjet.