Drama Zuid-Tirol: 'Ik zag de mensen over straat vliegen'

Huilen en schreeuwen

"Ik stapte uit de auto en overal lagen mensen, bloed, schoenen. Dat kan ik niet beschrijven. Degenen die het overleefd hebben, huilden en schreeuwden." Kort nadat Alessia uit de auto stapte, kwamen de hulpdiensten aan.

De autoriteiten gaan er niet van uit dat er opzet in het spel was. De chauffeur, een Italiaan van achter in de 20 die een alcoholpromillage van bijna 2 had, is aangehouden en zit op een psychiatrische afdeling, omdat hij nadat hij had gehoord wat hij had veroorzaakt, zei dat hij zelfmoord wilde plegen.